ВМС Украины получат на вооружение 16 патрульных катеров Mark VI

По сообщению МИД Украины, Конгресс США одобрил решение о продаже нашей стране патрульных катеров Марк VI. Всего стоимость 16-ти катеров и сопутствующего к ним оборудования составит около $600 млн.

Шесть из вышеуказанных катеров уже готовятся для передачи Украине в рамках военной помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы Международные военные продажи (FMS).

"Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр также отметил, что катера помогут ВМС Украины противостоять потенциальным угрозам, имеющим место в Черном и Азовском морях.

Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.

Также сообщалось, что украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI ракетные комплексы малой дальности для уничтожения кораблей противника.

Напомним, что в прошлом году два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины. Они получили названия Славянск и Старобельск.