ВМС Украины и Румынии провели учения в Черном море

В акватории Черного моря прошли многоэтапные украинско-румынские учения типа «PASSEX», в соответствии со стандартами НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.
Отмечается, что тренировка была "очень плотной и состояла из нескольких этапов". После встречи кораблей в точке рандеву, проведения визуального распознавания и проверки связи, были начаты тренировки по маневрированию в строях и ордерах.
Затем участники маневров перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных целей. В дальнейшем отрабатывалось пополнение запасов на ходу траверзним способом и контроль за гражданским судоходством в заданном районе морской акватории.
В тренировочную программу также были включены тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику его буксировки.
Еще одной важной составляющей учений стало отражение воздушных ударов противника при нападении на корабль. Совместная тренировка закончилась торжественным прохождением кораблей в море.
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