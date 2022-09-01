Вместо полного запрета россиянам хотят значительно усложнить процесс получения виз

15:26 26 августа Киев, Украина

Правительство Чехии, председательствующей в Евросоюзе, предлагает приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с россией.

Если предложение будет принято, россияне по-прежнему смогут подавать заявления на краткосрочные туристические визы. Но время обработки вырастет, бюрократии станет больше, а цена увеличится с 35 до 80 евро.

Об этом рассказал глава чешского МИД Ян Липавски.



Страны ЕС, по словам Липавски, по-прежнему не достигли консенсуса. Источники Bloomberg из числа европейских чиновников говорят, что отмена соглашения об упрощенной выдаче виз — это первый шаг, но ряд стран, включая Эстонию, хотят более решительных мер.



C идеей прекратить выдачу шенгенских виз россиянам в начале августа выступил президент Украины Владимир Зеленский, по словам которого все население рф несет ответственность за войну, поскольку «выбрало такое правительство и не борется с ним». россияне должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», заявил Зеленский.



Его идею поддержали балтийские страны, в том числе Эстония, премьер которой Кая Каллас заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». К ней присоединилась премьер-министр Финляндии Санна Марин, заявившая, что россиянам нельзя позволять «жить нормальной жизнью», пока кремль ведет войну.



Идею опустить «железный занавес» поддержали Словакия, Словения, Польша и Дания. Против выступили Португалия, Греция, Кипр, Франция, Нидерланды и Германия.



Если общеевропейского запрета не будет, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша могут принять «региональное решение», сообщил во вторник литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.



Финляндия с 16 августа в 10 раз сократила выдачу россиянам шенгенских виз: вместо 1000 заявлений принимается лишь 500, из которых лишь 100 — на туристические визы, а основная часть — на рабочие, учебные и для поездок к родственникам.



Эстония с 11 августа закрыла границы для граждан рф с шенгенскими визами, которые выдавала сама, а с 17 августа — для обладателей всех виз.



Число россиян в Евросоюзе, «к сожалению», продолжает расти и на первой неделе августа достигло 850 000, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, добавив, что требуется общеевропейский запрет на визы.