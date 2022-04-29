Вместо Монастырского в Раду зашел новый "слуга народа"

17:41 27 июля Киев, Украина

Сумчанин Антон Швачко официально занял место нардепа IX созыва вместо члена партии "Слуга народа" Дениса Монастырского, которого назначили главой МВД.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, 27 июля.



Так, Комиссия приняла решение зарегистрировать Антона Швачко народным депутатом, избранным на выборах 21 июля 2019 по списку "Слуги народа".



Стоит отметить, что Швачко был включен в список народных депутатов под номером №139.



После выборов в Верховную Раду Антон Швачко работал в штабе партии "Слуга народа" в Сумской области.



Что известно об Антоне Швачко?

Отметим, что информации в свободном доступе о новом нардепе немного. Так, по состоянию на конец июня 2021 года Антон Швачко работал председателем областного секретариата партии "Слуга народа" в Сумской области.



Родился Антон Швачко 11 декабря 1992 в Сумах, сейчас ему 28 лет. По данным портала "Честно", еще в августе 2019 он писал о "скамейке запасных" Слуги народа.



Что касается образования, то Швачко окончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета. Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".



Когда в 2019 году Швачко подавал документы как кандидат от "Слуги народа" в ЦИК, в официальной биографии было указано, что он беспартийный и безработный.