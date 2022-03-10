Вместо бензовозов вражеские трубопроводы - агрессор в отчаянии

07:42 10 Март Киев, Украина

Российские оккупанты на захваченной территории хотят развернуть сеть полевых трубопроводов и заправок, чтобы решить проблемы с логистикой.

Агрессор помимо всего прочего потерял в боях с нашими защитниками 60 цистерн и почти 500 грузовиков, и эти "логистические" потери в чем-то обусловили и потери "боевые" - на уровне 12 тысяч военных убитыми, 1300 единиц бронетехники и более 120 самолетов и вертолетов уничтожены.