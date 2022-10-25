Вместе с возвращением украинского флага в Крым придет Евросоюз

13:55 25 октября Киев, Украина





Об этом заявил президент Украины Владимир Для прихода украинского флага в Крыму нужна поддержка – оборонная, финансовая, станционная.Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на парламентском саммите Крымской платформы во вторник, 25 октября.

"Приход украинского флага в Крым – это приход на полуостров Европейского Союза в полном смысле этих слов, всех уровней нашей интеграции. Возвращение украинского флага в Крым – это возвращение обычных для Европы "нормальностей" - безопасной, социальной, культурной. Это колоссальные возможности для развития. Всего этого в Крыму сейчас нет, не может быть. Россия лишила наш полуостров развития. Возвращение украинского флага – это защита прав человека, свобода для всех людей в Крыму, для всех сообществ", - сказал Зеленский.

По его словам, для достижения этой цели "нам необходимо достаточная поддержка – оборонная, финансовая, санкционная - как фундамент будущего Крыма".



А после выхода Украины на свои границы будет необходим "ваш опыт – по безопасности, политический, юридический, социальный", сказал Зеленский.