Вместе с возвращением украинского флага в Крым придет Евросоюз

Для прихода украинского флага в Крыму нужна поддержка – оборонная, финансовая, станционная.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на парламентском саммите Крымской платформы во вторник, 25 октября.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на парламентском саммите Крымской платформы во вторник, 25 октября.
По его словам, для достижения этой цели "нам необходимо достаточная поддержка – оборонная, финансовая, санкционная - как фундамент будущего Крыма".
А после выхода Украины на свои границы будет необходим "ваш опыт – по безопасности, политический, юридический, социальный", сказал Зеленский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии