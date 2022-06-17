Власти Великобритании ввели санкции против главы РПЦ

Активный сторонник российской агрессии, глава Русской православной церкви патриарх Киррил попал под санкции Великобритании
Это первые иностранные санкции, связанные с войной, которые коснулись главы РПЦ. Патриарх подвергался широкой критике за поддержку вторжения Москвы в Украину, а некоторые правозащитные группы призывали к предъявлению ему обвинения Международным уголовным судом. Ввести санкции против Кирилла пытался Евросоюз, однако против этого выступили власти Венгрии.
Также Лондон ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в россии Марии Львовой-Беловой за «принудительное перемещение и усыновление украинских детей» в рамках новой волны санкций против россии из-за украинского кризиса.
В конце мая президент россии владимир путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства детям из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных российскими войсками Херсонской и Запорожской областей Украины. Британские власти утверждают, что таким образом детский омбудсмен оказалась причастной к насильственному вывозу и усыновлению в россии 2000 украинских детей.
Также Лондон ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в россии Марии Львовой-Беловой за «принудительное перемещение и усыновление украинских детей» в рамках новой волны санкций против россии из-за украинского кризиса.
В конце мая президент россии владимир путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства детям из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных российскими войсками Херсонской и Запорожской областей Украины. Британские власти утверждают, что таким образом детский омбудсмен оказалась причастной к насильственному вывозу и усыновлению в россии 2000 украинских детей.
Помимо них в санкционный список попали:
- депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов;
- президент и член совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин;
- четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады, «подразделения, которое, как известно, убивало, насиловало и пытало мирных жителей в Буче»;
- члены «Комитета спасения мира и порядка» — «организации, сотрудничающей с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области»;
- российские организации, «ответственные за поставку авиационных запчастей для вооруженных сил Мьянмы».
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