Власти Украины требуют поставки истребителей

14:22 26 января Киев, Украина

Украинские дипломаты утверждают, что поставки западной авиации являются лишь вопросом времени.



Украинские власти вслед за поставками боевых танков требуют поставки и западных истребителей, и могут их получить, рассчитывая в этом вопросе на поддержку стран Балтии.

"Следующим шагом станут истребители", - цитирует издание Politico дипломата из одной из стран северной Европы, после того как Германия заявила о поставке Украине танков Leopard, а США объявили об отправке в Украину 31 танка Abrams.



По словам собеседников Politico, этот вопрос является еще более спорным, чем обсуждение поставок западных танков в Украину, из-за опасений эскалации конфликта в Украине. Тем не менее, вероятность получения западной авиации существует. Беседы с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей уже ведутся, инициированные украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии.



По словам одного из дипломатов, с которым общались журналисты, Вашингтон сообщил Киеву, что поставка самолетов "на данный момент невозможна". Как отметил собеседник Politico:

"Это красная черта, но прошлым летом красной чертой были комплекты HIMARS, и эта черта сдвинулась. Потом были боевые танки - и опять она сдвинулась"

Другой дипломат, представитель одной из европейских держав, подчеркнул, что скорость поставок западного оружия в Украину увеличивается, добавив, что обсуждение передачи Киеву истребителей может состояться совсем скоро:

"Истребители сегодня совершенно немыслимы. Но мы можем обсудить это через две-три недели"



Тему поставок западных истребителей в Украину поднял министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, заявивший в парламенте, что правительство Нидерландов хотело бы поставить истребители F-16, если их запросит Киев.

"Мы открыты, у нас нет табу", - сказал он.



Европейские союзники Украины предвидят, что конфликт с рф может продлиться еще три-пять лет или дольше, и есть опасения, что Запад близок к пределу того, что может быть предоставлено, не вызывая резкой реакции москвы.

"Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то была бы сильная российская реакция, в том числе ядерная. Можно назвать это процессом привыкания [путина]", - сказал дипломат.



Сейчас стратегия представляет собой медленную, но неуклонно возрастающую тенденцию поддержки Запада, от противотанковых Javelin и переносных систем ПВО, таких как "Стингеры", до HIMARS, а в последнее время - ракет "земля-воздух" Patriot, танков и бронетехники.



Таким образом, поставка самолетов является "лишь вопросом времени", предсказал тот же дипломат.



25 января стало известно, что США решили передать Украине 31 танк Abrams. Таким образом, США присоединились к Германии, правительство которой официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт этих машин другим странам.



Также существует вероятность, что Украина получит от Франции танки Leclerc собственного производства. Кроме того, Швеция выразила готовность поделиться своими танками Stridsvagn 122.