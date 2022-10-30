Власти Словении передали Украине 28 танков M-55S - СМИ

09:22 30 октября Киев, Украина

Власти Словении передали Украине 28 танков M-55S. Об этом сообщило местное издание 24UR.

По данным медиа, со ссылкой на Минобороны Словении, военная техника до сих пор находилась в резерве армии, однако теперь она усилит оборону Украины.

Напомним, взамен Любляна получит от Берлина 40 грузовиков. Соответствующее соглашение подписали ранее канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Отмечается, что танки были доставлены в Украину через Польшу.

Как сообщалось, американские власти намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.