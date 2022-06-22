Власти Словакии намерены передать Украине истребители МиГ-29

Правительство Словакии готово передать Украине свои советские истребители МиГ-29, но с условием.
Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией.
Ранее, Словакия должна была отправить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии Leopard 2A4. Однако Словакии было предложено только 15 немецких танков. По мнению министерства обороны, это неравносильный обмен, поэтому запланированная сделка не состоялась.
Также сообщалось, что Словакия подарила Украине пять вертолетов и боеприпасы для Градов.
Отмечается, что передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией.
Ранее, Словакия должна была отправить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии Leopard 2A4. Однако Словакии было предложено только 15 немецких танков. По мнению министерства обороны, это неравносильный обмен, поэтому запланированная сделка не состоялась.
Также сообщалось, что Словакия подарила Украине пять вертолетов и боеприпасы для Градов.
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