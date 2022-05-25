Власти россии решили идти нахрапом: жителям Запорожской и Херсонской областей Украины будут раздавать гражданство рф

14:24 25 мая Киев, Украина

Глава страны-агрессора владимир путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Новый указ вносит дополнения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение гражданства рф для жителей самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Изменения вступили в силу.



Власти рф теперь даже не имитируют законность, а просто пытаются украсть граждан и территории, принуждая первых и оккупируя вторые.