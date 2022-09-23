Власти рф планируют привлечь к войне против Украины 1,2 млн мобилизованных - СМИ

19:07 23 сентября Киев, Украина

В рамках "частичной" мобилизации власти россии собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. Упор будет делаться на жителей из российских сел.





В то же время, согласно данным другого источника, близкого к руководству москвы,



Из областных центров, вероятно, будут набирать по минимуму. В то же время, больше всего мобилизуют людей именно из сельских районов, поскольку там "нет СМИ, оппозиции и больше поддержка войны".



В свою очередь спикер кремля дмитрий песков отрицает информацию о мобилизации 1,2 млн человек. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает издание Медуза со ссылкой на источник, близкий к одному из министерств рф.В то же время, согласно данным другого источника, близкого к руководству москвы, россия планирует мобилизовать в москве лишь 16 тысяч человек. Тем временем в Санкт-Петербурге намерены призвать еще меньше – около 3,2 тысячи россиян.Из областных центров, вероятно, будут набирать по минимуму. В то же время, больше всего мобилизуют людей именно из сельских районов, поскольку там "нет СМИ, оппозиции и больше поддержка войны".В свою очередь спикер кремля дмитрий песков отрицает информацию о мобилизации 1,2 млн человек.

"Сообщение о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации – тоже ложь", – заявил песков.

Но как мы все успели заметить, все что отрицает москва, оказывается правдой.