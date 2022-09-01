Власти рф перенесли проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях

16:25 01 сентября Киев, Украина

Оккупационные власти перенесли проведение псевдореферендумов оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины до конца осени.

Об этом 1 сентября сообщило росСМИ со ссылкой на источники.



Как уточнили собеседники издания, начиная подготовку к референдумам в кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти "в близкой или отдаленной перспективе", где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной - ноябрь.



При этом подчеркивается, что оптимистичный сценарий (референдумы в сентябре), скорее всего, реализован не будет. Одна из главных причин этого заключается в том, что российские войска не вышли на административные границы Донецкой области.



В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства в рф), однако окончательное решение по-прежнему будет зависеть "от ситуации на фронтах".