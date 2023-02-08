Власти Польши готовят третий энергетический пакет помощи Украине

В скором времени Польша отправит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.
Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.
Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерством климата и окружающей среды.
Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза в деле поддержки Украины в энергетической сфере. Он также напомнил, что 26 января в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет предоставлять нашей стране соответствующую помощь.
Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.
Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерством климата и окружающей среды.
Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза в деле поддержки Украины в энергетической сфере. Он также напомнил, что 26 января в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет предоставлять нашей стране соответствующую помощь.
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