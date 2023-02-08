Власти Польши готовят третий энергетический пакет помощи Украине

08:59 08 февраля Киев, Украина

В скором времени Польша отправит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора.



Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины",- отметил он.

По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.



Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.



Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерством климата и окружающей среды.



Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза в деле поддержки Украины в энергетической сфере. Он также напомнил, что 26 января в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет предоставлять нашей стране соответствующую помощь.