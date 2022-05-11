Власти Новой Зеландии ввели санкции против российских пропагандистов и ответственных за кибератаки на Украину

11:24 11 мая Киев, Украина

Санкционный список Новой Зеландии пополнили официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент минобороновского медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и соучредитель новостного сайта NewsFront Михаил Синелин.

Об этом говорится в обращении главы Министерства иностранных дел страны Нанайи Махуты, опубликованном на сайте правительства.



Из организаций в список попали: специализирующийся на криптографии 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба — одного из его сотрудников ФБР еще в 2018 году называло подозреваемым в серии «хакерских атак» по всему миру. Еще одно пополнившее новозеландский санкционный список подразделение Генштаба, Главный центр специальных технологий в составе Главного разведывательного управления, власти США ранее обвиняли в кибератаках на Грузию. Наконец, третья новая организация в списке — «Агентство интернет-исследований», петербургская «фабрика троллей» Евгения Пригожина.

«Наряду с военным вторжением россии путин использует цифровое пространство в качестве оружия в своей жестокой войне против Украины, — говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии. — Украинцы подвергаются безжалостным кибератакам со стороны России в попытке еще больше ухудшить их инфраструктуру и нарушить их жизнь. Наши сегодняшние санкции впервые направлены против злостной активности россии в киберпространстве и тем самым отражают наше намерение противостоять путинской агрессии во всех ее формах».

Санкции Новой Зеландии предусматривают полный запрет на путешествия в страну, заморозку активов, запрет на любые взаимодействия со спецслужбами страны и финансовые сделки. Военным кораблям и самолетам России и Беларуси также запрещено заходить в пространство страны, а экспортируемые из рф и РБ товары теперь облагаются налогом в 35 %. Некоторый экспорт запрещен полностью.