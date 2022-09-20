Власти москвы предложили мигрантам идти на войну в Украине, чтобы быстрее получить гражданство рф

В москве откроют пункт вербовки мигрантов для военной службы на территории Украины. В обмен им обещают дать российское гражданство.
Об этом сообщается на сайте мэра москвы Сергея Собянина.
Собянин заявил, что после годичной службы в рядах российской армии иностранцы могут рассчитывать на получение российского гражданства. Закон, допускающий такую возможность, во вторник, 20 сентября, приняла госдума.
Ранее для получения гражданства в упрощенном порядке иностранцы должны были отслужить по контракту не менее трех лет.
Миграционный центр «Сахарово», где собираются открыть пункт вербовки, находится на территории Новой Москвы. В нем содержатся административно арестованные иностранные граждане. В последние годы туда также стали помещать политических активистов, выступавших на митингах, из-за переполненности столичных отделений полиции и изоляторов.
Во втором квартале 2022 года на заработки в россию приехало 3,12 миллиона трудовых мигрантов из Средней Азии. Больше всего мигрантов прибыло из Узбекистана (1,54 млн человек) и Таджикистана (953 тысячи).
Ранее россия запустила новую волну «миграционной амнистии» и открыла границы для совершивших административные правонарушения мигрантов, чтобы помочь падающей экономике дешевой рабочей силой.
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