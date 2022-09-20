Власти москвы предложили мигрантам идти на войну в Украине, чтобы быстрее получить гражданство рф

16:56 20 сентября Киев, Украина

В москве откроют пункт вербовки мигрантов для военной службы на территории Украины. В обмен им обещают дать российское гражданство.

Об этом сообщается на сайте мэра москвы Сергея Собянина.

«Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия минобороны россии в организации поступления на военную службу иностранных граждан», – сказано в сообщении мэра.

Собянин заявил, что после годичной службы в рядах российской армии иностранцы могут рассчитывать на получение российского гражданства. Закон, допускающий такую возможность, во вторник, 20 сентября, приняла госдума.

«В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в вооруженных силах российской федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград»,— говорится на сайте мэра москвы.

Ранее для получения гражданства в упрощенном порядке иностранцы должны были отслужить по контракту не менее трех лет.



Миграционный центр «Сахарово», где собираются открыть пункт вербовки, находится на территории Новой Москвы. В нем содержатся административно арестованные иностранные граждане. В последние годы туда также стали помещать политических активистов, выступавших на митингах, из-за переполненности столичных отделений полиции и изоляторов.



Во втором квартале 2022 года на заработки в россию приехало 3,12 миллиона трудовых мигрантов из Средней Азии. Больше всего мигрантов прибыло из Узбекистана (1,54 млн человек) и Таджикистана (953 тысячи).



Ранее россия запустила новую волну «миграционной амнистии» и открыла границы для совершивших административные правонарушения мигрантов, чтобы помочь падающей экономике дешевой рабочей силой.