Власти Германии рассматривают возможность национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

Минэкономики ФРГ разрабатывает сценарии на случай прекращений поставок российских энергоносителей. В рамках одного из них рассматривается возможность конфискации или национализации активов немецких дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти», рассказали газете Handelsblatt правительственные источники.
Предпосылкой для таких обсуждений, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, являются опасения по поводу безопасности поставок энергоносителей в Германию.
Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей для этих компаний, которые имеют системное значение для Германии.
Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей для этих компаний, которые имеют системное значение для Германии.
По данным Handelsblatt, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Первая — оператор ряда крупных немецких газохранилищ, а вторая — осуществляет в Германии операционную деятельность «Роснефти», которая считается третьим по величине игроком на местном рынке нефтепереработки.
Среди прочего Rosneft Deutschland обслуживает взлеты и посадки в аэропорту Берлина, а также снабжает топливом автомобили оперативных служб города, отмечает газета.
Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что готовится временно национализировать «дочку» «Газпрома» компанию Gazprom Marketing & Trading Retail, передав ее под «специальный режим управления».
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