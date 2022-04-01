Власти Германии рассматривают возможность национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

08:01 01 апреля Киев, Украина

Минэкономики ФРГ разрабатывает сценарии на случай прекращений поставок российских энергоносителей. В рамках одного из них рассматривается возможность конфискации или национализации активов немецких дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти», рассказали газете Handelsblatt правительственные источники.

"Война в Украине позволила федеральному Министерству экономики разработать планы, которые были немыслимы всего несколько недель назад", - отмечает издание.

Предпосылкой для таких обсуждений, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, являются опасения по поводу безопасности поставок энергоносителей в Германию.



Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей для этих компаний, которые имеют системное значение для Германии.

По данным Handelsblatt, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Первая — оператор ряда крупных немецких газохранилищ, а вторая — осуществляет в Германии операционную деятельность «Роснефти», которая считается третьим по величине игроком на местном рынке нефтепереработки.



Среди прочего Rosneft Deutschland обслуживает взлеты и посадки в аэропорту Берлина, а также снабжает топливом автомобили оперативных служб города, отмечает газета.