Власти Бельгии предоставят финпопомощь в качестве поддержки культуры Украины

Бельгия выделит 150 тысяч евро помощи для поддержки украинской культуры и поможет учреждениям культуры и медиа генераторами.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По словам Ткаченко, во время визита главы МИД Бельгии Аджи Лябиб в Киев министры провели экскурсию в Национальном художественном музее Украины и Софии Киевской.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По словам Ткаченко, во время визита главы МИД Бельгии Аджи Лябиб в Киев министры провели экскурсию в Национальном художественном музее Украины и Софии Киевской.
Как сообщалось, официальный Киев дал согласие на визит в Украину в составе бельгийской правительственной делегации министра иностранных дел Аджи Лябиб, который до этого не согласовывали из-за ее незаконной поездки в оккупированный Крым еще в роли журналистки и за которую она в конце концов извинилась.
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