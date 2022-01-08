Власти Беларуси проводят «зачистки». Люди исчезают

«Мало ли вокруг болот», - обронил как-то слова Лукашенко в беседе с силовиками. Сейчас, когда в стране царит полный силовой беспредел, исчезновение людей может означать самое ужасное. Как сообщили в оппозиционном штабе, вчера был похищен Виталий Кривко, член Координационного совета и координатора штаба кандидата Виктора Бабарыки. Все произошло в Минске: неизвестные похитили оппозиционера и вывезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что автомобиль, в котором передвигался Виталий Кривко, поцарапал какой-то другой автомобиль, из-за чего пришлось остановиться, и в этот момент подъехал микроавтобус, из которого выбежали неизвестные люди. Они и схватили Кривко и куда-то вывезли.

Где сейчас находится оппозиционер, пытается выяснить его адвокат.

Напомним Кривко - член Координационного совета оппозиции и координатор штаба Виктора Бабарыки, который намеревался баллотироваться на пост президента Беларуси. Самого Виктора Бабарыку задержали когда он повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию, а позже арестовали.

Напомним, на прошлой неделе в Минске задержали членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Их обвинили в организации несанкционированного митинга.