Власти Австралии расширили санкции против россии

11:41 04 мая Киев, Украина

Власти Австралии расширили санкции против России. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Под новый пакет ограничений попали 75 депутатов Государственной думы рф, 20 министров так называемой "ДНР" и 12 министров так называемой "ЛНР", а также пропагандист Владимир Соловьев. Персональные санкции запрещают им посещать Австралию, а их активы на ее территории замораживаются.

Напомним, 14 апреля Австралия ввела санкции против «Газпрома», РЖД, «Согаза», «Камаза», «Газпромнефти», «Транснефти», «Алроса», «Ростелекома» и еще 6 российских юридических лиц.

Кроме того, в санкционный список попали 22 «пропагандиста и дезинформатора», 33 олигарха, бизнесмена и их родственники и российские банки.
 
Австралия в числе первых начала вводить санкции против России после вторжения российских войск на территорию Украины 24 февраля. Власти запретили въезд в страну президенту Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и др. Всего в санкционный список попали 67 россиян.

Также Австралия запретила России импортировать предметы роскоши из страны, действует запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд. В ответ Россия признала страну "недружественной". МИД страны закрыл въезд в РФ премьерам Австралии и Новой Зеландии, а также внес в черный список 228 политических деятелей Австралии и 130 политических деятелей Новой Зеландии.
 
Россия в свою очередь признала Австралию «недружественной» страной.