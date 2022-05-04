11:41 04 мая Киев, Украина





Под новый пакет ограничений попали 75 депутатов Государственной думы рф, 20 министров так называемой "ДНР" и 12 министров так называемой "ЛНР", а также пропагандист Владимир Соловьев. Персональные санкции запрещают им посещать Австралию, а их активы на ее территории замораживаются.



Напомним,



Кроме того, в санкционный список попали 22 «пропагандиста и дезинформатора», 33 олигарха, бизнесмена и их родственники и российские банки. Власти Австралии расширили санкции против России. Об этом сообщается на сайте правительства страны.Под новый пакет ограничений попали 75 депутатов Государственной думы рф, 20 министров так называемой "ДНР" и 12 министров так называемой "ЛНР", а также пропагандист Владимир Соловьев. Персональные санкции запрещают им посещать Австралию, а их активы на ее территории замораживаются.Напомним, 14 апреля Австралия ввела санкции против «Газпрома», РЖД, «Согаза», «Камаза», «Газпромнефти», «Транснефти», «Алроса», «Ростелекома» и еще 6 российских юридических лиц.Кроме того, в санкционный список попали 22 «пропагандиста и дезинформатора», 33 олигарха, бизнесмена и их родственники и российские банки.

Австралия в числе первых начала вводить санкции против России после вторжения российских войск на территорию Украины 24 февраля. Власти запретили въезд в страну президенту Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и др. Всего в санкционный список попали 67 россиян.



Также Австралия запретила России импортировать предметы роскоши из страны, действует запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд. В ответ Россия признала страну "недружественной". МИД страны закрыл въезд в РФ премьерам Австралии и Новой Зеландии, а также внес в черный список 228 политических деятелей Австралии и 130 политических деятелей Новой Зеландии.

Россия в свою очередь признала Австралию «недружественной» страной.