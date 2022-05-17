"Власти" аннексированного Крыма угрожают участникам Крымской платформы

Россия до такой степени чувствует себя хозяином в аннексированном Крыму, что осмелилась угрожать участникам международного саммита Крымская платформа, обещая всем "ряд болезненных последствий". Об этом заявил "вице-премьер" крымского "правительства", постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Он добавил, что государствам-участникам саммита следует "четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран".
По мнению Мурадова, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.
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