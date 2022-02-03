Власть призвали внести ряд изменений в дорожную карту вступления в НАТО

Совет общественного надзора, в который входят представители гражданского общества, экспертных организаций и украинской диаспоры, призвали правительство внести изменения в Годовую национальную программу 2022 года, в частности сосредоточиться на реформе судов, Конституционного Суда, СБУ и антикоррупционных органов.
Соответствующее обращение опубликовано на странице аналитического центра “DeJure”, созданного для содействия развитию правовластия и реформ в сфере правосудия в Украине.
Подписанты обращения обратились к президенту на основании статьи 10 Закона "О национальной безопасности Украины", которая, в частности, предусматривает участие граждан в осуществлении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны через общественные объединения.
Статья содержит гарантию получения в установленном порядке от государственных органов информации по вопросам деятельности составляющих сектора безопасности и обороны, осуществлять исследования по вопросам национальной безопасности и обороны, публично презентовать их результаты, проводить общественную экспертизу проектов законов, решений, программ, подавать свои выводы и предложения для рассмотрения соответствующим государственным органам.
Авторы обращения отмечают агрессивную и ультимативную риторику России по поводу евроатлантических усилий и стремлений Украины.
Прошлогодний саммит НАТО в очередной раз подтвердил для Украины ее дорожную карту движения в альянс. Годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина – НАТО (ГНП)– ключевой элемент этой дорожной карты, который признал сам альянс. Поэтому Украина должна сделать ГНП эффективным инструментом, который приблизит ее к получению плана действий по членству в НАТО, говорится в заявлении.
Представители общественности подчеркивают, что для этого необходимо пересмотреть принципы и алгоритм формирования годовых национальных программ, а именно:
- формировать де-факто ГНП в соответствии с целями и задачами, а не с помощью механического межведомственного согласования;
- сосредоточиться на небольшом количестве важных институциональных изменений и отказаться от внесения текущей деятельности министерств и ведомств в ГНП;
- осуществлять формирование ГНП в центре одной командой;
- привлечь к формированию и оценке ГНП представителей гражданского общества и экспертной среды.
сделать публичным отчет о выполнении ГНП.
Сообщается, что общественность сформировала Совет общественного надзора за выполнением Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО. Задача совета – координация усилий гражданского общества по контролю, оценке и помощи государственным институтам при работе над годовыми национальными программами. Для этого в конце 2021 провели экспертный опрос о приоритетах для Годовой национальной программы на 2022 год.
В ходе обсуждений и консультаций общественность определила приоритетные предложения, требующие внесения в проект ГНП-2022, который должен утвердить президент Украины после 31 января 2022 года, в частности:
1. Реформирование Службы безопасности Украины на основе рекомендаций международной совещательной группы и обеспечения демократического гражданского надзора за специальными и разведывательными органами
Масштабная реформа, которая среди прочего предполагает:
В ходе обсуждений и консультаций общественность определила приоритетные предложения, требующие внесения в проект ГНП-2022, который должен утвердить президент Украины после 31 января 2022 года, в частности:
1. Реформирование Службы безопасности Украины на основе рекомендаций международной совещательной группы и обеспечения демократического гражданского надзора за специальными и разведывательными органами
Масштабная реформа, которая среди прочего предполагает:
- лишение статуса правоохранительного органа, военного статуса и превращение в специальный контрразведывательный гражданский орган;
- ограничение подследственности СБУ и недопущение дублирования с другими следственными органами;
- лишение функции борьбы с коррупцией и экономической преступностью;
- недопущение попыток расширения полномочий СБУ под предлогом реформ, направленной на ответ на новые современные угрозы;
- новые принципы отбора и расстановки кадров, в том числе очищение от неблагополучных и непрофессиональных сотрудников и агентуры иностранных стран.
Отдельным направлением является создание парламентского комитета Верховной Рады Украины по надзору за специальными и разведывательными службами.
2. Реформы обеспечения бесперебойной работы системы антикоррупционных органов
Прежде всего предусматривают избрание директора НАБУ в соответствии с требованиями законодательства, обеспечения институционной независимости САП от Офиса генпрокурора, гарантированное невмешательство кого-либо в расследование, проводимые НАБУ и САП, юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда и т.п., деполитизацию подбора кандидатов на должности генерального прокурора и руководителя .
3. Реформы судебной системы и Конституционного суда
Для изменений в судебной системе предлагается:
2. Реформы обеспечения бесперебойной работы системы антикоррупционных органов
Прежде всего предусматривают избрание директора НАБУ в соответствии с требованиями законодательства, обеспечения институционной независимости САП от Офиса генпрокурора, гарантированное невмешательство кого-либо в расследование, проводимые НАБУ и САП, юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда и т.п., деполитизацию подбора кандидатов на должности генерального прокурора и руководителя .
3. Реформы судебной системы и Конституционного суда
Для изменений в судебной системе предлагается:
- обновление состава Высшего совета правосудия;
- введение мониторинга образа жизни судьи, в частности, легальности источников происхождения средств и имущества;
- введение уголовной ответственности судей за произвол при осуществлении правосудия;
- возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины в новом составе, пользующемся доверием общества;
- реорганизация сети местных судов в окружные суды и мировых судей и суда присяжных;
- обеспечение независимого, объективного разрешения споров с высшими, центральными органами государственной власти (в частности, ликвидация ОАСК);
- реформирование высшего юридического образования для повышения его качества.
Предлагается принять закон для новой комплексной процедуры отбора судей Конституционного Суда.
В проект ГНП-2022 предлагают внести, в частности, реформу в оборонных закупках, неотложные меры в энергетической сфере и реформу антимонопольного законодательства.
В проект ГНП-2022 предлагают внести, в частности, реформу в оборонных закупках, неотложные меры в энергетической сфере и реформу антимонопольного законодательства.
Согласно действующему Положению о годовых национальных программах, правительство должно до 31 января 2022 года представить проект ГНП на текущий год вместе с проектом соответствующего указа на подпись президенту Украины.
Следовательно, сейчас существует юридическая возможность внести указанные выше предложения в Годовую национальную программу 2022 года.
Накануне президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с иностранными журналистами 28 января заявил, что Украина хочет получить четкий ответ о перспективах членства в Североатлантическом альянсе.
В альянсе неоднократно заявляли, что двери для Украины остаются открытыми, но она должна выполнить определенные требования.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии