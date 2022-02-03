Власть призвали внести ряд изменений в дорожную карту вступления в НАТО

16:42 31 Январь Киев, Украина

Совет общественного надзора, в который входят представители гражданского общества, экспертных организаций и украинской диаспоры, призвали правительство внести изменения в Годовую национальную программу 2022 года, в частности сосредоточиться на реформе судов, Конституционного Суда, СБУ и антикоррупционных органов.



Соответствующее обращение опубликовано на странице аналитического центра “DeJure”, созданного для содействия развитию правовластия и реформ в сфере правосудия в Украине.



Подписанты обращения обратились к президенту на основании статьи 10 Закона "О национальной безопасности Украины", которая, в частности, предусматривает участие граждан в осуществлении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны через общественные объединения.



Статья содержит гарантию получения в установленном порядке от государственных органов информации по вопросам деятельности составляющих сектора безопасности и обороны, осуществлять исследования по вопросам национальной безопасности и обороны, публично презентовать их результаты, проводить общественную экспертизу проектов законов, решений, программ, подавать свои выводы и предложения для рассмотрения соответствующим государственным органам.



Авторы обращения отмечают агрессивную и ультимативную риторику России по поводу евроатлантических усилий и стремлений Украины.

"Ускорение движения Украины к членству в Североатлантическом Альянсе является лучшим ответом на эти угрозы" - авторы обращения

Прошлогодний саммит НАТО в очередной раз подтвердил для Украины ее дорожную карту движения в альянс. Годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина – НАТО (ГНП)– ключевой элемент этой дорожной карты, который признал сам альянс. Поэтому Украина должна сделать ГНП эффективным инструментом, который приблизит ее к получению плана действий по членству в НАТО, говорится в заявлении.



Представители общественности подчеркивают, что для этого необходимо пересмотреть принципы и алгоритм формирования годовых национальных программ, а именно:





формировать де-факто ГНП в соответствии с целями и задачами, а не с помощью механического межведомственного согласования;

сосредоточиться на небольшом количестве важных институциональных изменений и отказаться от внесения текущей деятельности министерств и ведомств в ГНП;

осуществлять формирование ГНП в центре одной командой;

привлечь к формированию и оценке ГНП представителей гражданского общества и экспертной среды.

сделать публичным отчет о выполнении ГНП.

Сообщается, что общественность сформировала Совет общественного надзора за выполнением Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО. Задача совета – координация усилий гражданского общества по контролю, оценке и помощи государственным институтам при работе над годовыми национальными программами. Для этого в конце 2021 провели экспертный опрос о приоритетах для Годовой национальной программы на 2022 год.



В ходе обсуждений и консультаций общественность определила приоритетные предложения, требующие внесения в проект ГНП-2022, который должен утвердить президент Украины после 31 января 2022 года, в частности:



1. Реформирование Службы безопасности Украины на основе рекомендаций международной совещательной группы и обеспечения демократического гражданского надзора за специальными и разведывательными органами



Масштабная реформа, которая среди прочего предполагает:

лишение статуса правоохранительного органа, военного статуса и превращение в специальный контрразведывательный гражданский орган;

ограничение подследственности СБУ и недопущение дублирования с другими следственными органами;

лишение функции борьбы с коррупцией и экономической преступностью;

недопущение попыток расширения полномочий СБУ под предлогом реформ, направленной на ответ на новые современные угрозы;

новые принципы отбора и расстановки кадров, в том числе очищение от неблагополучных и непрофессиональных сотрудников и агентуры иностранных стран.

Отдельным направлением является создание парламентского комитета Верховной Рады Украины по надзору за специальными и разведывательными службами.



2. Реформы обеспечения бесперебойной работы системы антикоррупционных органов



Прежде всего предусматривают избрание директора НАБУ в соответствии с требованиями законодательства, обеспечения институционной независимости САП от Офиса генпрокурора, гарантированное невмешательство кого-либо в расследование, проводимые НАБУ и САП, юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда и т.п., деполитизацию подбора кандидатов на должности генерального прокурора и руководителя .



3. Реформы судебной системы и Конституционного суда



Для изменений в судебной системе предлагается:

обновление состава Высшего совета правосудия;

введение мониторинга образа жизни судьи, в частности, легальности источников происхождения средств и имущества;

введение уголовной ответственности судей за произвол при осуществлении правосудия;

возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины в новом составе, пользующемся доверием общества;

реорганизация сети местных судов в окружные суды и мировых судей и суда присяжных;

обеспечение независимого, объективного разрешения споров с высшими, центральными органами государственной власти (в частности, ликвидация ОАСК);

реформирование высшего юридического образования для повышения его качества.

Предлагается принять закон для новой комплексной процедуры отбора судей Конституционного Суда.



В проект ГНП-2022 предлагают внести, в частности, реформу в оборонных закупках, неотложные меры в энергетической сфере и реформу антимонопольного законодательства.

Согласно действующему Положению о годовых национальных программах, правительство должно до 31 января 2022 года представить проект ГНП на текущий год вместе с проектом соответствующего указа на подпись президенту Украины.

Следовательно, сейчас существует юридическая возможность внести указанные выше предложения в Годовую национальную программу 2022 года.

“И для гражданского общества, и для международных партнеров важно быть убежденными, что евроатлантические намерения власти искренни и направлены на результат. Лучшим способом развеять возможные сомнения является приобщение общественности к формированию и оценке ГНП, а главное – подтверждение гласных деклараций действиями по результатам обращений общества. Просим учесть эти стремления гражданского общества и дать поручение включить указанные предложения в проект Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2022 год", – говорится в заявлении.

Накануне президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с иностранными журналистами 28 января заявил, что Украина хочет получить четкий ответ о перспективах членства в Североатлантическом альянсе.

“Мы хотим конкретики, нам на что нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Мы не в НАТО, так скажите, почему мы не в НАТО. Скажите откровенно: мы никогда там не будем... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем сегодняшнем», – сказал Зеленский и добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть использован в качестве превентивных санкций против Москвы, которые сейчас рассматривает Запад.

В альянсе неоднократно заявляли, что двери для Украины остаются открытыми, но она должна выполнить определенные требования.