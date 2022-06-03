Владимир Зеленский записал видео, посвященное 100 дню войны

13:49 03 июня Киев, Украина

Владимир Зеленский записал видеообращение вместе с премьером, главой ОП и участниками переговорной группы Украины с рф возле Офиса в правительственном квартале Киева.

 
Об этом сообщил Зеленский в своем Instagram.
 
Подобное видео Зеленский записывал в начале полномасштабного вторжения, когда российские пропагандисты распространяли дезинформацию, будто украинский президент покинул территорию Украины.

Видео, опубликованное 3 июня, посвящено 100-му дню борьбы украинского народа с российским нашествием.