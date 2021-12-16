Владимир Зеленский выплатит компенсации пострадавшим в Луганской области

13:26 08 Июль Киев, Украина

Владимир Зеленский посетил Луганскую область, где бушуют масштабные лесные пожары. Что обещает Зеленский, так это выделить по 300 тысяч гривен семьям, которые пострадали в этом чрезвычайном происшествии.



Об этом глава государства заявил во время Об этом глава государства заявил во время брифинга

«То, что я сейчас услышал, предложение быстро перечислить 50 млн гривен - они есть в Кабмине - перечислить на то, чтобы помочь людям... Нужно очень быстро просчитать и дать компенсации. Временное жилье может быть быстро снято тут. Харьковская область предложила расселить всех», - рассказал он.

Президент Зеленский добавил, что решили предоставить по 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом и каждому человеку по 20 тысяч гривен для поддержки.



Также президент пообещал и компенсации семьям погибших, однако сумму не уточнил.



Зеленский отметил, что огонь полностью уничтожил 24 здания, 59 - серьезно повредил.



Вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации, добавил Зеленский.



По информации Зеленского, пока известно о пяти жертвах в результате лесных пожаров на Луганщине.