Владимир Зеленский выплатит компенсации пострадавшим в Луганской области

Владимир Зеленский посетил Луганскую область, где бушуют масштабные лесные пожары. Что обещает Зеленский, так это выделить по 300 тысяч гривен семьям, которые пострадали в этом чрезвычайном происшествии.
Об этом глава государства заявил во время брифинга.
Президент Зеленский добавил, что решили предоставить по 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом и каждому человеку по 20 тысяч гривен для поддержки.
Также президент пообещал и компенсации семьям погибших, однако сумму не уточнил.
Зеленский отметил, что огонь полностью уничтожил 24 здания, 59 - серьезно повредил.
Вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации, добавил Зеленский.
По информации Зеленского, пока известно о пяти жертвах в результате лесных пожаров на Луганщине.
Также президент пообещал и компенсации семьям погибших, однако сумму не уточнил.
Зеленский отметил, что огонь полностью уничтожил 24 здания, 59 - серьезно повредил.
Вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации, добавил Зеленский.
По информации Зеленского, пока известно о пяти жертвах в результате лесных пожаров на Луганщине.
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