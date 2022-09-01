Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ еще в трех областях

Указами Владимира Зеленского уволены главы СБУ Киева и области, Львовской и Тернопольской областей. Указы опубликованы на сайте правительства 15 августа.
В документе сообщается об увольнении Сергея Заяца с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Также следом опубликован указ о назначении на эту должность Артема Бондаренко, которого Зеленский другим указом уволил с должности начальника управления СБУ во Львовской области.
Также Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника управления СБУ в Тернопольской области.
Перед этим Зеленский заявил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ.
Напомним, 19 июля Указом президента Владимира Зеленского уволены заместитель главы Службы безопасности Владимир Горбенко, а также 5 региональных руководителей — в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской и Полтавской областях.
12 июля президент сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
17 июля Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ.
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