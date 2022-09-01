Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ еще в трех областях

14:48 15 августа Киев, Украина

Указами Владимира Зеленского уволены главы СБУ Киева и области, Львовской и Тернопольской областей. Указы опубликованы на сайте правительства 15 августа.



В документе сообщается об увольнении Сергея Заяца



Также Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника управления СБУ в Тернопольской области.



В документе сообщается об увольнении Сергея Заяца с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Также следом опубликован указ о назначении на эту должность Артема Бондаренко, которого Зеленский другим указом уволил с должности начальника управления СБУ во Львовской области.Также Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника управления СБУ в Тернопольской области.

Перед этим Зеленский заявил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ.

12 июля президент сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

17 июля Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ.