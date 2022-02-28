Владимир Зеленский уверен, что Кремлю не удастся восстановить Советский Союз

В интервью европейскому изданию Politico Europe, Владимир Зеленский выразил твердую позицию относительно поддержки идеи "русского мира", в котором якобы Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.
"В Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика — это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации. Не только господин Тихановський, а многие говорят, что люди, которые говорят по-русски, должны объединиться под единой страной ", — сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что Украина — демократическая, либеральная и унитарное государство. "Государственный язык — украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс", — отметил президент.
"Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине. Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны", — добавил он.
"Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и или это в принципе возможно сегодня ... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", — подчеркнул президент.
"В Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика — это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации. Не только господин Тихановський, а многие говорят, что люди, которые говорят по-русски, должны объединиться под единой страной ", — сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что Украина — демократическая, либеральная и унитарное государство. "Государственный язык — украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс", — отметил президент.
"Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине. Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны", — добавил он.
"Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и или это в принципе возможно сегодня ... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", — подчеркнул президент.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии