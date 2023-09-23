Владимир Зеленский рассказал об итогах визита в Канаду

11:46 23 сентября Киев, Украина

Подводя итоги визита в Канаду, президент Зеленский отметил, что кроме дополнительной военной помощи, которую получит Украина от Канады, на встрече с Трюдо обсуждался также вопрос компенсации россией ущерба, который она нанесла Украине.

Он сообщил, что Украина получила новый пакет оборонной поддержки – боевые бронемашины и бронированные машины для эвакуации.

"Подробно обсудили усиление нашего воздушного щита. Чрезвычайно ценю решение Канады присоединиться к подготовке пилотов для самолетов F-16", - отметил Зеленский.

Он также упомянул об обновленном Соглашении о свободной торговле, которое должно стать базой для восстановления Украины.

"Обсудили также разные аспекты нашей Формулы мира. Среди прочего то, что касается справедливости - осуждение россии за агрессию и компенсации всех нанесенных ею ущербов", - рассказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, правительство Канады закупит для нужд Украины новую партию ракет для систем ПВО.

Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку Украины, отметив, что страна является одним из самых больших доноров.

Ранее сообщалось, что Украина и Канада расширили соглашение о свободной торговле.

Канада выделит Украине полмиллиарда долларов