Владимир Зеленский провел встречу с руководителями церквей

07:21 29 Апрель Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и руководители ПЦУ, УПЦ и УГКЦ обсудили празднование Пасхи в условиях пандемии.

Об этом сообщает сайт президента.



Во встрече приняли участие Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине является контролируемой.

«Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи, ведь это существенно влияет на граждан и экономику», – отметил он.

Президент поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких.

Владимир Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это – единственный путь к преодолению пандемии.

«Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации», – подчеркнул он.