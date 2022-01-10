Владимир Зеленский провел встречу с руководителями церквей

Президент Украины Владимир Зеленский и руководители ПЦУ, УПЦ и УГКЦ обсудили празднование Пасхи в условиях пандемии.
Об этом сообщает сайт президента.
Во встрече приняли участие Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине является контролируемой.
Во встрече приняли участие Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине является контролируемой.
Президент поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких.
Владимир Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это – единственный путь к преодолению пандемии.
Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса пребывает в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются сделать все возможное, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.
В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.
Президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение относительно «пасхального перемирия», в котором призвал всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие.
Владимир Зеленский также пригласил предстоятелей на празднование 30-летия независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.
В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.
Президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение относительно «пасхального перемирия», в котором призвал всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие.
Владимир Зеленский также пригласил предстоятелей на празднование 30-летия независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.
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