Владимир Зеленский провел ротацию послов в нескольких странах

10:58 11 Сентябрь Киев, Украина

Преследуя внешнеполитические интересы государства, президент провел небольшую ротацию представителей Украины в некоторых странах. В четверг, 10 сентября, Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении послов Украины в нескольких странах. Все эти указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, указом №383/2020 Александр Горин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Корея.

Указом №384/2020 Геннадий Надоленко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла в Государстве Израиль.

В то же время, согласно указу №385/2020 послом в этой стране назначен Евгений Корнийчук.

Кроме того, указом №386/2020 Петр Врублевский назначен послом в Республике Казахстан.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко назначен послом в Британии.

А в июне Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на эту должность Вадима Омельченко.