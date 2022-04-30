Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ и ООС

06:32 29 июля Киев, Украина

Вчера Владимир Зеленский снял с должностей начальника Генштаба ВСУ , командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и Командующего Объединенных силами. Таким образом уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Об этом сообщает пресс-служба президента.



Теперь Сергей Шаптала назначен начальником Генштаба ВСУ, Александр Павлюк - Командующим Объединенных сил.



Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в ВСУ, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации украинской армии и стопроцентной подготовки военных к защите Украины в условиях современной войны.



"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - сказал Зеленский.



По его словам, эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.



"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом", - подытожил президент.



Напомним, что ранее Зеленский призвал активизировать работу в ВСУ. Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, подчеркнул президент Украины.