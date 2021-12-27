Владимир Зеленский прибыл в Запорожье

16:02 19 Август Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Президент ознакомится с ходом реализации в области программы «Большое строительство».

Также Владимир Зеленский обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через р. Днепр.

Кроме того, президент Зеленский встретится с ветеранами боевых действий.