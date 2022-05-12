Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой
17:02 10 декабря Киев, Украина
С 10 до 18 декабря иудеи всего мира отмечают Хануку, это праздник
искренности, победы света над тьмой, духовности - над сугубым материализмом.
Президент Украины Владимир Зеленский
поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Уважаемая еврейская община Украины! Примите мои искренние поздравления с радостным и полным лучших надежд праздником - Ханукой", - говорится в сообщении.
Так, в память о знаковом для еврейского народа происшествии более двух тысячелетий назад, иудеи зажигают в своих домах свечи как символ победы света над тьмой, над злом и несправедливостью, а в синагогах звучит молитва благодарности Всевышнему.
"В эти дни мы еще раз убеждаемся: ничто не способно побороть желание народа жить свободно, сохраняя духовную и национальную самобытность. Пусть свет Хануки восполнит каждого верой в свои силы, придаст уверенности и оптимизма. Желаю всем благополучия в домах, согласия в семьях и крепкого здоровья", - добавляется в сообщении.
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