17:02 10 декабря Киев, Украина

С 10 до 18 декабря иудеи всего мира отмечают Хануку, это праздник искренности, победы света над тьмой, духовности - над сугубым материализмом.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Уважаемая еврейская община Украины! Примите мои искренние поздравления с радостным и полным лучших надежд праздником - Ханукой", - говорится в сообщении.

Так, в память о знаковом для еврейского народа происшествии более двух тысячелетий назад, иудеи зажигают в своих домах свечи как символ победы света над тьмой, над злом и несправедливостью, а в синагогах звучит молитва благодарности Всевышнему.