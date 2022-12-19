Владимир Зеленский обратился к западным лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран, которые входят в Объединенные экспедиционные силы.
"Зима сейчас - это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит Европы", - отметил глава государства.
Зеленский попросил премьер-министра Британии увеличить поставки систем ПВО и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.
Также президент обратился к премьеру Норвегии.
"Уже предоставленные нам Насамсы существенно усилили нашу защиту. Прошу вас увеличить поставки этих комплексов и ракет к ним", - отметил он.
У министра обороны Нидерландов Зеленский попросил современную бронетехнику, прежде всего танков.
К премьер-министру Швеции глава государства обратился с просьбой предоставить системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen.
Также Зеленский обратился к президенту Литвы, вице-премьеру Дании, президенту Финляндии.
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