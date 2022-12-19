Владимир Зеленский обратился к западным лидерам

17:01 19 декабря Киев, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран, которые входят в Объединенные экспедиционные силы.
"Зима сейчас - это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит Европы", - отметил глава государства.

Зеленский попросил премьер-министра Британии увеличить поставки систем ПВО и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.

Также президент обратился к премьеру Норвегии.

"Уже предоставленные нам Насамсы существенно усилили нашу защиту. Прошу вас увеличить поставки этих комплексов и ракет к ним", - отметил он.

У министра обороны Нидерландов Зеленский попросил современную бронетехнику, прежде всего танков.
"Прошу также продолжить наше сотрудничество по танкам советского образца - необходимым снарядам, а также комплексам Гарпун и артиллерийским системам", - заявил президент.

К премьер-министру Швеции глава государства обратился с просьбой предоставить системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen.

Также Зеленский обратился к президенту Литвы, вице-премьеру Дании, президенту Финляндии.
"Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением - предоставить все то, что может не только сохранить существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших Сил обороны к победе. Потому что наша победа - это будет и победа каждого из вас, это победа Европы, которую мы все равно ожидаем", - заявил глава государства.