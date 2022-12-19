Владимир Зеленский обратился к западным лидерам



К премьер-министру Швеции глава государства обратился с просьбой предоставить системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen.



Также Зеленский обратился к президенту Литвы, вице-премьеру Дании, президенту Финляндии.

"Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением - предоставить все то, что может не только сохранить существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших Сил обороны к победе. Потому что наша победа - это будет и победа каждого из вас, это победа Европы, которую мы все равно ожидаем", - заявил глава государства.