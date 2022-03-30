Владимир Зеленский о двустороннем договоре с Бразилией
19:02 04 ноября Киев, Украина
Владимир Зеленский
настроен на положительный исход деловой встречи с президентом Бразилии Болонсару. Руководители стран намерены подписать двусторонний договор о сотрудничестве. Об этом стало известно из президентского твиттера.
В сообщении отмечается:
"Одобряю намерения президента Бразилии Болонсару о том, что наша предстоящая встреча должна закончиться подписанием двусторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах."
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