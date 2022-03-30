Владимир Зеленский о двустороннем договоре с Бразилией



В сообщении отмечается:

"Одобряю намерения президента Бразилии Болонсару о том, что наша предстоящая встреча должна закончиться подписанием двусторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах."