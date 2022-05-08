Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

16:43 08 декабря Киев, Украина

Указом президента главой Закарпатской областной государственной администрации стал Анатолий Полосков, Зеленский вручил ему служебное удостоверение в Офисе президента и пожелал новому руководителю результативной работы на благо региона.

Об это свидетельствует информация на сайте главы государства, 7 декабря.



Следующим своим указом №554/2020, также датируемым 7 декабря, Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова.



Кто такой Анатолий Полосков

Анатолий Полосков родился в 1968 году.



В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".



Позже работал в банковском секторе, а также занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.