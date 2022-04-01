Владимир Зеленский лишил генеральских званий двух сотрудников СБУ

08:38 01 апреля Киев, Украина





Речь идет о следующих чиновниках Службы безопасности, которых Зеленский лишил звания генералов: Президент Владимир Зеленский принял решение лишить генеральских званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины, нарушивших присягу.Речь идет о следующих чиновниках Службы безопасности, которых Зеленский лишил звания генералов:

экс-начальник главного управления внутренней безопасности Наумов Андрей Олегович,

экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

Зеленский назвал указанных лиц "антигероями" и добавил, что такие люди нарушают присягу, данную Украине.

Он подчеркнул, что высших воинских званий будут лишены "все военнослужащие из высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, нарушившие военную присягу данную на верность украинскому народу относительно защиты нашего государства, его свободы и независимости".

"Случайным генералам с нами не по дороге дальше. ", - сказал президент.

Зеленский заявил, что сейчас ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но постепенно он будет очищать силовые структуры.