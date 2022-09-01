Визовая солидарность: страны Балтии не хотят российских туристов

13:51 19 августа Киев, Украина

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейские страны не только прекратить выдачу туристических многократных шенгенских виз россиянам , но и аннулировать уже выданные.

С таким предложением выступил Ландсбергис на страницах издания Politico.



Ландсбергис напомнил, что с 10 марта его страна выдает визы гражданам россии и беларуси только по гуманитарным соображениям или другим причинам, расцениваемым как международные обязательства. Однако, считает он, этих мер недостаточно: россияне получают визы в других странах Шенгенской зоны и всё равно едут в страны Балтии.

«Члены ЕС, продолжающие выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически „приглашают“ российских туристов в Прибалтику. Но Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из россии, которые в большинстве своем являются сторонниками путинской войны — по крайней мере, до окончательной победы Украины», — считает Ландсбергис.

По его словам, поиск совместного решения по этому вопросу может вызвать раскол между теми странами Евросоюза, которые уже перестали выдавать туристические визы, и теми, кто продолжает это делать.