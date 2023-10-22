Визит путина в Китай обернулся сплошным унижением россии - Давыдюк

Пребывая в Пекине на форуме "Один пояс – один путь", путин надеялся достичь определенных договоренностей с Китаем, но получил только новые разочарования. Китай не рассматривает россию как своего равноценного партнера. Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк.

В Главном управлении разведки сказали, что поездка Владимира путина в Китай может иметь определенные риски для Украины. В то же время визит российского диктатора скорее отличился негативными моментами для россии.

Пропагандисты рф кричали о том, что у Си Цзиньпина по одну руку стоял лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а по другую – Владимир путин. Но через два дня после форума в Китае, Казахстан ввел новые санкции против россии, запретив ввоз товаров, которые могут быть военного или двойного назначения. В частности, говорится даже о дешевой бытовой технике, чипы из которой вставляют в ракеты.

Николай Давыдюк о неудачной поездке Путина в Китай: смотрите видео.

Си Цзиньпин не стал возглавлять "союз зла" – россии, Ирана и Северной Кореи. Понятно, что Китай хочет получиться победителем, а не быть на стороне лузеров.

"Путин, очевидно, вез советские технологии Китаю в обмен на производство оружия, но здесь есть интересный момент. Путин понимает, что, передав это оружие Китаю, он сам становится "голым" против Пекина. Именно поэтому он взял с собой ядерный чемоданчик", – отметил Давыдюк.

И хотя Владимир путина редко можно было увидеть с ядерным чемоданчиком, он специально привез его в Китай, чтобы хоть как-то напомнить, что у него еще есть "козырь в рукаве".

"На самом деле, путин никого не интересовал на этом форуме, всех интересовал Китай, который раздавал направо и налево десятки миллиардов. Он застраивает своей инфраструктурой полмира, а россия просто вздыхает и не знает, с Китаем или с Западом, или сама по себе", – подчеркнул политолог.

Пекину выгодно, чтобы россия была слабой, и война с Украиной этому способствует. Прежде всего, это удобно потому, что Китай хочет отобрать у россии свои исторические территории. Изоляция россии выгодна и потому, что закупать энергоресурсы там можно гораздо дешевле.

А тезис о "равноправных партнерах" уже не выдерживает критики, ведь теперь Москва имеет место одного из 23 друзей Пекина.

Во время визита в Пекине Владимир путин выдал ряд странных заявлений. Одно из них касалась передачи Украине американских ракет ATACMS, уже официально подтвердившихся на тот момент. Он заявил, что россия, якобы, имеет возможность отражать атаки ATACMS, а потому, такое решение США, якобы является ошибкой.

Более того, путин добавил, чтобы США забрали эти ракеты и приехали в россию "кушать блины" и чаевать. Вероятно, диктатор осознает, какие последствия имеет передача Украине американских ракет, поэтому реагирует на это очень нервно.

Интересно, что во время выступления Владимира путина на форуме "Один пояс – один путь", ряд европейских делегатов вышла из зала. Они отказались слушать диктатора. Среди европейцев оказался и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.