Визит путина в Китай несет для Украины определенные риски - ГУР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны отслеживает ход визита президента рф владимира путина в Китай и оценивает все возможные риски.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
Юсов уточнил, что все считают нынешнюю россию сырьевым придатком, и если ее политики приглашают куда-то, то это так и расценивают.
Что известно о визите путина в Китай
путин утром 17 октября прибыл в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс - один путь". В Китае президент рф пробудет два дня.
Это вторая поездка путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за похищение украинских детей.
Это вторая поездка путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за похищение украинских детей.
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