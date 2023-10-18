Визит путина в Китай несет для Украины определенные риски - ГУР

08:05 18 октября Киев, Украина

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны отслеживает ход визита президента рф владимира путина в Китай и оценивает все возможные риски.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Риски это для нас, конечно, определенные несет, потому что понятно, что прежде всего интересует человека, похожего на путина, в этой ситуации. Поэтому Украина не только просто отслеживает, но и отрабатывает разные сценарии", — отметил спикер.

Юсов уточнил, что все считают нынешнюю россию сырьевым придатком, и если ее политики приглашают куда-то, то это так и расценивают.

"Да, когда их куда-то приглашают — то, прежде всего, вот так на них и смотрят, какие бы пафосные слова при этом российский диктатор или его приспешники не озвучивали", — добавил представитель ГУР.

Что известно о визите путина в Китай