Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль под угрозой - СМИ

12:47 05 ноября Киев, Украина

Любая поездка официального лица предусматривает обеспечение его безопасности, а это зависит от секретности мероприятия до нужного момента. Тем более важно соблюдать секретность в военное время.

Как сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата, поездка президента Украины Владимира Зеленского в Израиль сейчас под угрозой из-за утечки информации о его предстоящем визите.

По его словам, Зеленский действительно планировал посетить Израиль, однако утечка информации о его поездке поставила ее под угрозу.

"Он хотел, чтобы поездка была публичной, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", – отметил дипломат.

Издание напоминает, что Зеленский и премьер-министр Беньямин Нетаньяху не посещали страны друг друга с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины, хотя и встречались недавно в Нью-Йорке.

"Поскольку москва принимает представителей ХАМАС и вносит резолюции против Израиля в ООН, Иерусалим может стремиться передвинуть "стрелку часов" поближе к Киеву", – говорится в сообщении.

Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом в любое время.

А 3 ноября СМИ сообщили о сроках возможного визита Зеленского в Израиль.