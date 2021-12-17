Визит правительства в Брюссель: назначен ряд встреч и переговоров

Важным приоритетом для украинского правительства является Евроинтеграция Украины. С целью, провести ряд встреч, переговоров и подписать важное для Украины соглашение, в Брюссель на официальную встречу отправились представители власти.
В Брюсселе, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко встретятся с вице-президентом Еврокомиссии Францом Тиммермансом, на которой будут обсуждаться вопросы внедрения Европейского зеленого курса ("New GreenDeal"), целью которого является достижения климатически нейтральной экономики, а также возможность присоединения Украины к платформе ЕС для угольных регионов в процессе трансформации с целью использования международного опыта в справедливой трансформации украинских угольных регионов.
Кроме того, запланирована встреча с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, в ходе которой предполагается подписание меморандум с Европейским Союзом о взаимопонимании и получение макрофинансовой помощи ЕС.
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