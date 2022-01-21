Визит Блинкена - это твердая американская поддержка на фоне российской агрессии

Предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена и третьего лица в Госдепартаменте США Виктории Нуланд, является сильным политическим сигналом поддержки Украины во время агрессии России.
Об этом заявил посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик.
По словам дипломата, очень важно, что Блинкена сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая занимает третье место в Государственном департаменте.
Кроме того, Моцик отметил важность того, что украинская сторона передаст американской соответствующие сигналы: «в первую очередь - способствовать тому, чтобы РФ убралась от наших границ, особенно важно, чтобы остановить «Северный поток-2» и чтобы усилить санкции в других сферах».
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