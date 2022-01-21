Визит Блинкена - это твердая американская поддержка на фоне российской агрессии

18:55 05 Май Киев, Украина

Предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена и третьего лица в Госдепартаменте США Виктории Нуланд, является сильным политическим сигналом поддержки Украины во время агрессии России.

Об этом заявил посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик.

«Это сильный политический сигнал, что в США поддерживают Украину перед лицом российской агрессии, поддерживают территориальную целостность, суверенитет Украины, не признают оккупацию и попытку аннексии Крыма и исходят из того, что Россия должна уйти из Донбасса», - заявил он.

По словам дипломата, очень важно, что Блинкена сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая занимает третье место в Государственном департаменте.

«Она очень хорошо знает и Россию, и Украину, «по квадратному миллиметру». Она была одной из тех, кто очень много сделал для помощи Украине в разных сферах, кроме того Нуланд - "ястреб" в политике в отношении России», - добавил он.

Кроме того, Моцик отметил важность того, что украинская сторона передаст американской соответствующие сигналы: «в первую очередь - способствовать тому, чтобы РФ убралась от наших границ, особенно важно, чтобы остановить «Северный поток-2» и чтобы усилить санкции в других сферах».