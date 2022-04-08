Витренко: для скорейшего запуска СП-2, Россия начала шантажировать Европу объемами и ценой на газ

15:48 07 июля Киев, Украина

Поведение России в отношении обещанного транзита голубого топлива через территорию Украины в европейские страны становится максимально предсказуемым. Не успел заработать геополитический проект Владимира Путина под названием «Северный поток – 2», как руководство Кремля взвентило цены на газ для европейцев и уменьшило объемы передаваемого через Украину газа.

Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко на форуме Украина 30 в среду, 7 июля.

"Это наглядная демонстрация того, как Газпром использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что Северный поток-2 - это чисто рыночный проект?",- уверен Витренко.

Своим поведением Россия демонстрирует необходимость скорейшего запуска «Северного потока – 2», ведь только тогда Европа вздохнет с облегчением и получит столько газа, сколько ей необходимо. И по тем ценам, которые будут устраивать обе стороны.



В подтверждение своих слов глава НАК Нафтогаз напомнил о том, что Газпром уже успел отказаться от запланированной ранее брони газа через территорию нашей страны на будущий 2022 год.