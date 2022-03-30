Виталий Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

16:45 04 ноября Киев, Украина

В непринужденной беседе президент выразил благодарность за стойкость и силу духа, которую нацгвардеец проявил во время заключения. Также Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья Маркива и его планами на ближайшее будущее.

О встрече сообщила пресс-служба ОП.



"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего - победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", - сказал Владимир Зеленский.



"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив.



Нацгвардеец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Виталий Маркив добавил, что в заключении он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.



"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение - победа всей команды, а прежде всего - правды и справедливости", - отметил Виталий Маркив.



Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Виталий Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел, сейчас ему стоит пройти медицинскую реабилитацию и можно продолжить карьеру военнослужащего.



Президент также оценил силу духа Виталия Маркива.



"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы - пример для многих", - подчеркнул Владимир Зеленский.