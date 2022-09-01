Виталий Ким рассказал о результатах закрытия Николаева
14:59 08 августа Киев, Украина
За время продленного комендантского часа в Николаеве задержали пятерых находившихся в розыске.
Об этом сообщилглава Николаевской ОВА Виталий Ким
в Telegram.
"Извиняюсь за неудобства, которые были на выходных, однако это того стоило. Около 20 зарегистрированных производств. Поймали пять человек, которые были в розыске. Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и т.д. Разобрались с одной группой, которая теперь нам не помешает. Как видите, никто никого не расстрелял. Никто не напал на Баштанку или Николаев"- Виталий Ким.
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