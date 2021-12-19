Видеосаммит: Байден пригрозил России из-за агрессии против Украины

Президент США Джо Байден во время виртуального саммита с главой РФ Владимиром Путиным вечером во вторник, 7 декабря, выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу стягивания войск РФ к украинским границам и предупредил о "сильных экономических и других мерах" в случае военной эскалации.
Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам переговоров.
Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации, а также к возвращению в дипломатию. Кроме ситуации вокруг Украины, лидеры обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность и совместную работу над проблемами, такими как Иран.
По результатам разговора президенты поручили своим командам продолжить взаимодействие. В Белом доме подчеркивают, что США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.
В общей сложности разговор лидеров с помощью видеосвязи длился более двух часов. Пресс-служба Кремля пока не сообщала о ее результатах.
Ожидается, что теперь Байден позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ.
Напомним, что накануне переговоров с Путиным Байден проводил консультации с европейскими партнерами, чтобы согласовать общую позицию по поводу возможных мер в случае вторжения РФ в Украину. РФ грозит отключение от банковской платежной системы SWIFT. Речь также шла о возможном наложении санкций на ближайшее окружение Путина, энергетические компании и банки. Кроме того, потенциальные ограничения могут затронуть российский госдолг и российских олигархов, в частности, их возможность путешествовать и доступ к банковским и кредитным системам США.
Также сообщалось о возможном давлении Вашингтона на Германию с целью остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину.
В последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. Это происходит не впервые, впрочем, по данным западной и украинской разведки, нынешнее положение дел может свидетельствовать о подготовке России к наступлению этой зимы.
Поэтому директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием их войск у границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России". В НАТО и ЕС выражали обеспокоенность наращиванием войск. В Москве же обвинения в подготовке вторжения в Украину отвергают .
Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам переговоров.
Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации, а также к возвращению в дипломатию. Кроме ситуации вокруг Украины, лидеры обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность и совместную работу над проблемами, такими как Иран.
По результатам разговора президенты поручили своим командам продолжить взаимодействие. В Белом доме подчеркивают, что США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.
В общей сложности разговор лидеров с помощью видеосвязи длился более двух часов. Пресс-служба Кремля пока не сообщала о ее результатах.
Ожидается, что теперь Байден позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ.
Напомним, что накануне переговоров с Путиным Байден проводил консультации с европейскими партнерами, чтобы согласовать общую позицию по поводу возможных мер в случае вторжения РФ в Украину. РФ грозит отключение от банковской платежной системы SWIFT. Речь также шла о возможном наложении санкций на ближайшее окружение Путина, энергетические компании и банки. Кроме того, потенциальные ограничения могут затронуть российский госдолг и российских олигархов, в частности, их возможность путешествовать и доступ к банковским и кредитным системам США.
Также сообщалось о возможном давлении Вашингтона на Германию с целью остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину.
В последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. Это происходит не впервые, впрочем, по данным западной и украинской разведки, нынешнее положение дел может свидетельствовать о подготовке России к наступлению этой зимы.
Поэтому директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием их войск у границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России". В НАТО и ЕС выражали обеспокоенность наращиванием войск. В Москве же обвинения в подготовке вторжения в Украину отвергают .
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