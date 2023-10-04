Видеоконференция в Офисе Президента: встреча с ключевыми союзниками Украины

19:03 04 октября Киев, Украина

В Офисе Президента Украины прошло важное координационное совещание, организованное в формате видеоконференции с ключевыми союзниками страны, являющимися членами коалиции истребителей.



Об этом было объявлено в среду, 4 октября, через пресс-службу Офиса Президента.



От украинской стороны в совещании участвовали заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и советник руководителя Офиса Президента Александр Козенко.



На встрече были представлены актуальные потребности Украины, а также обновленная информация о ходе подготовки и обучения пилотов и технического персонала.



Основной темой обсуждения стали сроки и планы реализации соглашений, заключенных в рамках коалиции истребителей. В частности, речь шла о завершении работ по подготовке соответствующей инфраструктуры, времени обучения летчиков и персонала, а также поставке истребительных самолетов в Украину.



Кроме того, на совещании были утверждены последующие шаги, необходимые для согласованной деятельности коалиции истребителей. Было также договорено проведение следующего координационного совещания в ближайшее время для дальнейшей работы над вопросами важными для национальной безопасности Украины.