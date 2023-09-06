Видео о 653 фурах гумпомощи, украденных оккупантами во Львове, является фейком - Верещук

18:55 21 августа Киев, Украина





Об этом она написала в Телеграме. Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что видеоролик, в котором она якобы говорит о том, что россияне во Львове украли 653 фуры с гуманитарной помощью, является фейком. Она призвала украинцев не распространять этот фейк и не помогать врагу в информационной войне.Об этом она написала в Телеграме.

"Я нормально отношусь к критике в свой адрес. Это ок, а иногда даже полезно. Но когда определенные вбросы имеют признаки диверсионной работы в информполе, должна об этом сказать. На днях появились ролики, где какие-то тети и дяди, ссылаясь на меня, говорят о аж 653 фурах гуманитарки, которые украли россияне во Львове. Очевидно, что это полный бред. Но интересно другое: это вражеская склейка", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

По словам Верещук, кто-то взял фрагмент видео, снятого в марте 2022 года, на котором она говорит о том, что россияне ограбили гуманитарный груз, который тогда шел в Мелитополь. Затем взяли сообщение Гостаможслужбы о 653 случаях неполучения гуманитарной помощи адресатами. Добавили к этому информацию о 653 фурах с гумпомощью, а также сообщение о злоупотреблениях с гуманитаркой на Львовщине.

"Соединили все это в коктейль, что, мол, я говорю, что во Львове оккупанты украли 653 фуры с гуманитаркой; поставили все это на свои паблики и начали разгонять. От россиян такие вещи - это нормально. Потому что у нас с ними война. Но меня удивляют некоторые наши "деятели", которые почему-то начали активно распространять российскую склейку. Возможно, СБУ стоит поинтересоваться, зачем они это делают", - отметила вице-премьер.

Верещук призвала сограждан не помогать врагу в информационной сфере.