Российские теракты нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру

12:45 18 октября Киев, Украина

Россияне уничтожили 30% электростанций Украины с 10 октября в результате ракетных ударов.


Об этом сообщил во вторник, 18 октября, Владимир Зеленский.
 
"Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось", - написал президент в Twitter.