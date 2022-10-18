Российские теракты нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру
12:45 18 октября Киев, Украина
Россияне уничтожили 30% электростанций Украины с 10 октября в результате ракетных ударов.
Об этом сообщил во вторник, 18 октября, Владимир Зеленский.
"Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским
режимом не осталось", - написал президент в Twitter.
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