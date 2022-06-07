Вице-премьер Польши в скором времени покинет пост

13:35 07 июня Киев, Украина

Лидер партии власти Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский вскоре покинет правительство и должность вице-премьера.

Об этом сообщил спикер правительства Михал Дворчик, пишет TVN 24.



Дворчик анонсировал отставку Качиньского из правительства в эфире Радио ZET в понедельник. Его спросили, уйдет ли глава PiS из правительства и когда, на что спикер заявил, что вскоре это произойдет.

"Все говорит о том, что этот момент приближается… Конечно, я не знаю точной даты", - сказал он.

Качиньский, который был премьер-министром в 2006-2007 годах и братом-близнецом погибшего президента Леха Качиньского, занял должность вице-премьера в правительстве Матеуша Моравецкого в 2020 году.



Его вхождение в правительство рассматривалось как способ облегчить принятие решений и предотвратить конфликты между разными фракциями в правительстве.



Дворчик сказал, что в качестве главы правительственного комитета национальной безопасности и обороны Качиньский сыграл важную роль в последние месяцы, имея в виду прошлогодний кризис мигрантов на границе с Беларусью и войну в Украине.



Он добавил, что сожалеет, что следствием отставки Качиньского "будет определенный пробел в этих областях".



Качиньский сообщал, что уйдет из правительства, еще в прошлом году. Тогда он подчеркивал, что это решение было продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.



По его словам, из-за должности вице-премьера в штабе партии он появляется только раз в неделю, и этого недостаточно.



На вопрос о политической пенсии он отвечал, что ему 72 года, поэтому перспектива "есть, но когда это произойдет, Бог знает".



По меньшей мере, до 2025 года Качинский будет оставаться председателем партии PiS.